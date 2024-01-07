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00:48, 7 января 2024Россия

Путин пообещал наладить обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов

Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с министром обороны Сергеем Шойгу о том, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поговорю с министром, но планируется изменения в устав фонда («Защитники Отечества» — Прим. «Ленты.ру».), чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс», — пообещал глава государства в ходе встречи с семьями погибших Героев России в канун Рождества.

О встрече ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Ранее председатель фонда Анна Цивилева рассказала, что одно из важнейших направлений работы организации — адаптация жилья для героев с инвалидностью.

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      Марина Совина
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