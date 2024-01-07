Разведка США раскрыла масштабы коррупции в оборонной промышленности Китая

Bloomberg: США раскрыли коррупцию, указав на воду вместо топлива в ракетах Китая

Разведка США раскрыла обширные коррупционные схемы внутри ракетных войск Китая и во всей оборонной промышленности страны. В качестве одного из примеров масштабной проблемы американское ведомство указало, что в китайских ракетах вместо топлива якобы оказалась вода, передает Bloomberg.

По словам агентства, подобные коррупционные инциденты подорвали усилия страны по модернизации вооруженных сил, что вынудило председателя КНР Си Цзиньпина провести масштабные чистки в военных ведомствах.