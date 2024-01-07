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15:53, 7 января 2024Культура

Российский рэпер исчез после пожара в собственном доме

Рэпер Sir-J пропал после пожара в загородном доме в подмосковном Расторгуево

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Подмосковье пропал 50-летний рэпер Sir-J (настоящее имя — Сергей Булавинцев). Об этом пишет Baza.

По информации издания, артист исчез после пожара в загородном доме в Расторгуево в субботу, 30 декабря. Известно, что Булавинцев сел в электричку. Дальнейшие его передвижения, а также местонахождение на данный момент не установлены.

Sir-J называют рэп-ветераном: он начал записывать треки в этом жанре в начале 90-х. Булавинцев состоял в группах Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, а также продюсировал треки для коллективов Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».

В декабре прошлого года сообщалось, что российский певец ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев) пропал после того, как заявил о завершении музыкальной карьеры.

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      Варвара Кошечкина
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