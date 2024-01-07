Спецподразделение «Гром» перешло в Росгвардию из состава МВД

Спецподразделение «Гром» полностью перешло в Росгвардию из состава МВД

Спецподразделение «Гром» полностью перешло в Росгвардию из состава Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения "Гром"», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что оказались переведены сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне.

Спецназ «Гром» был создан в 2016 году на базе упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). После этого спецназ вошел в состав Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России, где использовался во время антинаркотических операций.

Ранее сообщалось, что Росгвардия получит танки и тяжелое вооружение.