Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:48, 7 января 2024Силовые структуры

Спецподразделение «Гром» перешло в Росгвардию из состава МВД

Спецподразделение «Гром» полностью перешло в Росгвардию из состава МВД

Фото: Александр Легких / Globallookpress.com

Спецподразделение «Гром» полностью перешло в Росгвардию из состава Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения "Гром"», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что оказались переведены сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне.

Спецназ «Гром» был создан в 2016 году на базе упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). После этого спецназ вошел в состав Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России, где использовался во время антинаркотических операций.

Ранее сообщалось, что Росгвардия получит танки и тяжелое вооружение.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Мы очень жестко работаем» Пушилин высказался об ответе России на удары ВСУ по Белгороду и Донецку

      На Украине рассказали о риске отключения электроэнергии из-за морозов

      Из-за отсутствия отопления в домах Подольска возбудили дело

      В подмосковной кальянной взорвалась граната

      Спецподразделение «Гром» перешло в Росгвардию из состава МВД

      На Украине заявили о большой угрозе от объемов производства российских БПЛА

      Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

      Приезжий девятиклассник избил мужчину в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге

      Воробьев обратился в СК из-за ситуации с отоплением в Подольске

      На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости