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13:41, 27 июня 2023Силовые структуры

Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки

Директор Росгвардии Золотов анонсировал получение ведомством тяжелых вооружений и танков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил директор ведомства Виктор Золотов, передает РИА Новости.

По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Золотов подчеркнул, что росгвардейцы грамотно сработали во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Он добавил, что ведомство взаимодействовало с ФСБ, МВД и МЧС.

Свое заявление Золотов сделал в Кремле, в ходе обращения к военнослужащим Владимира Путина. Директор Росгвардии также
не исключил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям частной военной компании. Тогда же Пригожин пообещал уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении него возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара и назвали эти заявления информационной провокацией.

Позже бойцы ЧВК появились в Ростове-на-Дону, колонна с их техникой также была замечена на автодорогах на пути к Москве. В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Вечером 24 июня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. 27 июня дело в отношении Пригожина было прекращено.

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    Варвара Митина
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