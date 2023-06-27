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13:33, 27 июня 2023Силовые структуры

Глава Росгвардии допустил работу западных спецслужб при попытке мятежа

Глава Росгвардии Золотов: мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Золотова в обращении к военнослужащим в Кремле.

Директор ведомства считает, что мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Кроме того, он заявил, что Пригожин не смог бы взять Москву во время мятежа.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. 27 июня дело прекратили.

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    Екатерина Власова
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