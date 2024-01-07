Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:30, 7 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

Херсонская ОВА: взрывы произошли в центре Херсона на фоне воздушной тревоги
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В Херсоне произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщила украинская областная военная администрация (ОВА) Херсонской области в своем Telegram-канале.

Как заявили в ОВА, взрывы произошли в центральной части города. Подробностей о разрушениях в результате взрывов не сообщается.

Воздушную тревогу объявили утром 7 января на всей территории Украины. Как сообщается, в 10:53 по московскому времени 7 января сигнал об угрозе с воздуха начал действовать в Киеве, Винницкой и Тернопольской областях, а в 10:55 тревога распространилась на все регионы.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет. Что стало причиной смерти одной из сильнейших шорт-трекисток страны?

      На Западе предрекли скорое прекращение поддержки Украины со стороны США

      Искусствовед оценил доставку «Троицы» Рублева в храм фразой «плохо кончится»

      В российском селе частично пропал свет после обстрела со стороны Украины

      Надаль пропустит Australian Open из-за новой травмы

      Лукашенко назвал 2024 год непростым для Белоруссии

      На Украине заявили о взрыве в Днепропетровске

      Сестра Ким Чен Ына заявила о «снятом предохранителе у ружья» армии КНДР

      В Госдуме отреагировали на призыв ФРГ поставить ВСУ Taurus для ударов по России

      Россиянин Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости