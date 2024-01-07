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15:26, 7 января 2024Культура

Умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников»

Режиссер фильма «Али-Баба и 40 разбойников» Олег Рябоконь умер в 84 года

Фото: Александр Кряжев / ТАСС

В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь. Об этом сообщает портал 78.ru.

Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти у кинодеятеля обнаружено не было. Причина его кончины пока не называется.

Олег Рябоконь родился в 1939 году. В 1961 году он окончил Ленинградский военно-механический институт, а в 1972 году — актерско-режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Рябоконь был членом Союза кинематографистов РФ и Союза театральных деятелей России.

Рябоконь стал известен зрителям благодаря работе над фильмом «Али-Баба и сорок разбойников» 1983 года. Главные роли в киноленте исполнили Олег Табаков, Армен Джигарханян и Вениамин Смехов. Также он снял фильмы «Один за всех!», «А я иду», «Физики», «Прекрасная Елена» и многие другие.

Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни умер российский композитор и музыковед Виктор Екимовский.

Екатерина Подвигина
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