Умер композитор Екимовский
На 77-м году жизни умер российский композитор Виктор Екимовский
На 77-м году жизни умер российский композитор и музыковед Виктор Екимовский. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.
Союз композиторов России выразил соболезнования близким и коллегам председателя Ассоциации современной музыки.
Ранее в Дагестане умер народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, советский и российский композитор Мурад Кажлаев.
В октябре на 89-м году жизни скончался российский композитор Геннадий Гладков. По данным портала, музыкант скончался у себя дома в Москве. По словам его помощника, причиной смерти композитора стал возраст.