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21:53, 6 января 2024Культура

Умер композитор Екимовский

На 77-м году жизни умер российский композитор Виктор Екимовский

Фото: Unsplash

На 77-м году жизни умер российский композитор и музыковед Виктор Екимовский. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.

Союз композиторов России выразил соболезнования близким и коллегам председателя Ассоциации современной музыки.

Ранее в Дагестане умер народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, советский и российский композитор Мурад Кажлаев.

В октябре на 89-м году жизни скончался российский композитор Геннадий Гладков. По данным портала, музыкант скончался у себя дома в Москве. По словам его помощника, причиной смерти композитора стал возраст.

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      Юлия Мискевич
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