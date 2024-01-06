Умер композитор Екимовский

На 77-м году жизни умер российский композитор Виктор Екимовский

На 77-м году жизни умер российский композитор и музыковед Виктор Екимовский. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.

Союз композиторов России выразил соболезнования близким и коллегам председателя Ассоциации современной музыки.

Ранее в Дагестане умер народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, советский и российский композитор Мурад Кажлаев.

В октябре на 89-м году жизни скончался российский композитор Геннадий Гладков. По данным портала, музыкант скончался у себя дома в Москве. По словам его помощника, причиной смерти композитора стал возраст.