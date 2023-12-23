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15:36, 23 декабря 2023Культура

Умер российский композитор Мурад Кажлаев

В Дагестане скончался 93-летний композитор Мурад Кажлаев

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В Дагестане умер народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, советский и российский композитор Мурад Кажлаев. Об этом сообщило республиканское министерство культуры в своем Telegram-канале.

Композитору было 93 года. Он будет похоронен на кладбище в Махачкале рядом с женой. Церемония прощания пройдет в воскресенье, 24 декабря, в 12.00.

В министерстве отметили, что произведения Кажлаева давно признаны частью золотого фонда мировой музыки, а их автор — гением. В частности, он является автором музыки дагестанского гимна.

Кажлаев много внимания уделял воспитанию и развитию одаренных детей. Для них он построил республиканскую школу, которая на протяжении 15 лет обеспечивает образование в сфере музыкального искусства.

22 декабря сообщалось, что на 75-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Борис Матвеев.

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      Илона Палей
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