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10:47, 7 января 2024Мир

В Германии заявили о российской слежке за тренировками бойцов ВСУ

Bild: неизвестные в течение года наблюдали за тренировками солдат ВСУ в Германии

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Германии пытаются найти неизвестных, больше года наблюдающих за тренировками бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на немецких военных базах. Об этом пишет Bild.

По данным издания, каждую неделю неизвестные запускают дроны над полигонами и казармами бундесвера.

Эксперт по вопросам обороны парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер заявил, что к запускам беспилотников может быть причастна Россия. По его мнению, российские спецслужбы могут собирать информацию о тренировках украинских солдат.

«Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. На других объектах в воздушное пространство иногда одновременно входят несколько дронов», — сообщил он.

В бундесвере также подозревают Россию в причастности к запускам, но пока не смогли перехватить ни один беспилотник. Как пишут журналисты, в ноябре 2023 года Бундесвер основал оперативную группу по беспилотникам под руководством бригадного генерала Вольфганга Йордана.

Ранее издание Spiegel сообщило, что разработка системы защиты от дронов для немецких войск неожиданно оказалась в пять раз дороже запланированного.

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      Юрий Леонов
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