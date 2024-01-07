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14:07, 7 января 2024Силовые структуры

В России ученики пять раз «минировали» школу из-за нежелания учиться

В Мордовии школьники стали фигурантами уголовного дела о лжеминировании школы

Фото: Unsplash

В Мордовии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении шестерых подростков из-за сообщений о лжеминировании. Подробности истории приводит Telegram-канал Shot.

По информации канала, школьники пять раз сообщали о минировании образовательного учреждения. Сообщения они распространяли в соцсетях, последнее из которых поступило перед Новым годом.

После задержания подростки признались, что устали учиться и хотели получить повод пропустить занятия. В отношении всех шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

Согласно данным канала, школьников подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Уголовная ответственность по указанной статье наступает с 14 лет.

Ранее житель Владимира сообщил о минировании гостиницы ради встречи с понравившейся ему девушкой. Во время беседы с друзьями россиянин узнал, где остановилась девушка. С помощью сообщения о лжеминировании он собирался выманить ее на улицу.

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      Алан Босиков
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