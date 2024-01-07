Власти Подмосковья пообещали подать тепло в 90 процентов домов в ближайшие часы

Власти Подмосковья: теплоснабжение 90% домов восстановят в ближайшие часы

Власти Подмосковья пообещали подать тепло в 90 процентов домов в микрорайоне Климовск в Подольске в ближайшие часы, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Telegram-канале.

Глава региона Андрей Воробьев провел заседание оперативного штаба, где из-за коммунальной аварии на котельной нет теплоснабжения порядка 170 домов. Вчера был запущен первый котел, сегодня подключили второй.

«В ближайшее время восстановят теплоснабжение ещё в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90 процентов жилых строений в Климовске», — указали в пресс-службе правительства.

Основной задачей является вывод воздуха из систем теплоснабжения. Работа осложнилась замерзанием теплотрассы на некоторых участках, из-за чего пришлось их демонтировать и прокладывать заново.

Воробьев отметил, что в подъездах пока холодно, часть стояков не работает, предстоит прогреть каждую квартиру. Он добавил, что будет проведена встреча с управдомами для уточнения адресов, этапов восстановления и сложностей.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением в Подольске. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области.

