Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:25, 7 января 2024Среда обитания

Воробьев сообщил о процессе подачи тепла в дома в Подольске

Андрей Воробьев: основная задача в Климовске — «развоздушить» квартиры без тепла

Кадр: Telegram-канал Воробьёв LIVE

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил о процессе подачи тепла в дома в Подольске.

По его словам, тепло уже запускают по адресам: ул. Заводская, 11/2, 13, 15; ул. Дмитрия Холодова, 10/6, 12, 14/7. Также в ближайшее время будут готовы к подключению дома по адресам: ул. Дмитрия Холодова, 8/5; ул. Заводская, 9/1, пр-т 50-летия Октября, 3. «На подающем трубопроводе котельная сейчас выдает теплоноситель 77,8, на обратном — 58,7. Наши специалисты считают, что это оптимальный режим», — отметил Воробьев.

При этом основной задачей в микрорайоне Климовск на данный момент губернатор назвал «развоздушивание» квартир, в которых еще не налажено теплоснабжение.

Ранее 7 января сообщалось, что Воробьев попросил Следственный комитет России вмешаться в ситуацию с частной котельной, которая допустила чрезвычайное происшествие с потерей теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году

      Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух «Тойот» на трассе

      В Палестине назвали итог трехмесячных боевых действий ЦАХАЛ в Газе

      Названы последствия потери полумиллиона украинских солдат для ВСУ

      «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках КХЛ

      Воробьев сообщил о процессе подачи тепла в дома в Подольске

      ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

      Байден поговорил с главой Пентагона после скандала с его пропажей

      Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с отоплением в Подмосковье

      Захарова высмеяла призыв создать единую армию Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости