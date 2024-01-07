Воробьев сообщил о процессе подачи тепла в дома в Подольске

Андрей Воробьев: основная задача в Климовске — «развоздушить» квартиры без тепла

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил о процессе подачи тепла в дома в Подольске.

По его словам, тепло уже запускают по адресам: ул. Заводская, 11/2, 13, 15; ул. Дмитрия Холодова, 10/6, 12, 14/7. Также в ближайшее время будут готовы к подключению дома по адресам: ул. Дмитрия Холодова, 8/5; ул. Заводская, 9/1, пр-т 50-летия Октября, 3. «На подающем трубопроводе котельная сейчас выдает теплоноситель 77,8, на обратном — 58,7. Наши специалисты считают, что это оптимальный режим», — отметил Воробьев.

При этом основной задачей в микрорайоне Климовск на данный момент губернатор назвал «развоздушивание» квартир, в которых еще не налажено теплоснабжение.

Ранее 7 января сообщалось, что Воробьев попросил Следственный комитет России вмешаться в ситуацию с частной котельной, которая допустила чрезвычайное происшествие с потерей теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске.