Воробьев обратился в СК из-за ситуации с отоплением в Подольске

Губернатор Воробьев обратился к СК из-за аварии в котельной в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Следственный комитет (СК) России вмешаться в ситуацию с частной котельной, которая допустила чрезвычайное происшествие с потерей теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Как пишет агентство, Воробьев обратился в СК РФ, чтобы там ходатайствовали в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию.

Ранее Воробьев в своем Telegram-канале сообщил о причастности владельца частной котельной к аварии, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий были подключены предприятия из разных округов Подмосковья, которые работают над возвращением тепла в около двухсот домов Подольска.

Ожидается, что дома третьей очереди будут подключены к отоплению к середине дня в воскресенье, 7 января. По словам Воробьева, будет запущен второй котел, что усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры.