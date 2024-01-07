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10:07, 7 января 2024Россия

Раскрыта ситуация с оставшимися без тепла домами в Подольске

Губернатор Воробьев: тепло в дома в Подольске вернут в середине дня

Фото: Unsplash

Тепло в оставшиеся без отопления дома в подмосковном Подольске будет возвращено в середине дня в воскресенье, 7 января. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, будет запущен второй котел, что усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. «После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня», — пишет Воробьев.

В 45 домов микрорайона Климовск в Подольске было подано тепло после того, как в субботу был запущен первый котел. Всего из-за аварии без отопления осталось 170 домов. К ликвидации последствий были подключены предприятия из разных округов Подмосковья.

Как сообщает ТАСС, теплоснабжение еще не восстановлено в домах почти 150 тысяч жителей, проживающих в 128 многоквартирных домах Климовска. На восстановлении теплоснабжения работают около 150 энергетиков. Также в домах устанавливают тепловые пушки и обогреватели.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением в Подольске. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области.

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      Александр Еникеев
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