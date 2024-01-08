ЕС пригрозил КНДР «серьезными последствиями» за якобы поставку ракет России

Дипломат ЕС Стано: ЕС пригрозил КНДР за предполагаемые поставки ракет России

Европейский союз (ЕС) пригрозил КНДР «серьезными последствиями» за предполагаемые поставки ракет России. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, сообщает ТАСС.

«Кто бы ни участвовал в военных поставках России, он должен почувствовать серьезные последствия», — констатировал Стано.

Однако отмечается, что дипломат не уточнил, о каких именно последствиях идет речь. По его словам, Евросоюз осуждает все страны, которые сотрудничают с Россией в военной сфере.

Стано подчеркнул, что объединение намерено «продолжать и наращивать поставки оружия Украине».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия оплачивает 50 процентов всей помощи ЕС, предоставляемой Украине. Он подчеркнул, что остальным странам блока необходимо прилагать больше усилий для помощи Киеву.

