В Германии заявили об оплате половины всей помощи Евросоюза Украине

Глава Минфина ФРГ Линднер: Берлин оплачивает половину всей помощи ЕС Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Берлин оплачивает 50 процентов всей помощи Европейского союза (ЕС) Украине. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале свободной демократической партии Германии.

«На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине», — заявил он.

По словам главы финансового ведомства, остальным экономически сильным государствам блока необходимо прилагать больше усилий для помощи Киеву в том случае, если он будет в этом нуждаться. Линднер подчеркнул, что антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители, добавив, что помимо этого экономика ФРГ сталкивается с проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае, а также повышения процентных ставок.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что призыв депутатов немецкого бундестага передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России вызван заявлениями европейских политиков о необходимости прекращения украинского конфликта.