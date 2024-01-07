В Госдуме отреагировали на призыв ФРГ поставить ВСУ Taurus для ударов по России

Депутат Новиков: призыв депутатов ФРГ — пример типичного политического процесса

Призыв депутатов немецкого Бундестага передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России вызван заявлениями европейских политиков о необходимости прекращения украинского конфликта. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Немецкие депутаты, прежде всего проправительственные сегодняшней коалиции Германии, вынуждены реагировать на ту ситуацию, когда многие видные европейские политики за последние дни сделали целый ряд принципиально важных заявлений. Заявлений, ориентированных на то, что конфликт на Украине необходимо прекращать и соответствующие шаги должны быть сделаны прежде всего со стороны Европы, и что от Запада и стран НАТО зависит, будет ли зарыт топор войны», — отреагировал депутат.

В такой ситуации те, кто занимают проамериканскую позицию, не могут отмолчаться и пытаются перейти в своего рода контрнаступление, заявляя свою наиболее агрессивную позицию Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам Новикова, призыв депутатов немецкого бундестага — это пример довольно типичного политического процесса.

«В ответ на одни заявления в пользу мира, в пользу прекращения конфронтации, в пользу снятия санкций с России начались контрзаявления тех, кто придерживается иной точки зрения», — объяснил он.

Ранее депутаты немецкого бундестага от нескольких партий призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России. Как заявила представитель партии «Зеленые» Сара Нанни, такие удары якобы буду соответствовать нормам международного права. Схожую позицию выразил депутат парламента ФРГ от ХДС Родерих Кизеветтер. По его словам, ракеты Taurus помогут Киеву, в частности, уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что «вынудит Россию уйти из Крыма».

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России.

Позже официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не готов менять позицию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.