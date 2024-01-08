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06:17, 8 января 2024Мир

Израиль заявил о планах проводить боевые действия в секторе Газа весь 2024 год

Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви: боевые действия в Газе продлятся весь 2024 год

Фото: Abed Omar Qusini / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует проводить операцию в секторе Газа на протяжении всего 2024 года, заявил начальник Генштаба Герци Халеви. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, израильская армия сохранит свою «бдительность» на Западном берегу реки Иордан. Он также пообещал, что на севере военные будут противостоять вооруженным формированиям шиитской партии «Хезболлах». «Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа. Немецкий дипломат добавила, что в анклав поступает мало гуманитарной помощи. Она назвала важным шагом в решении вопроса открытие контрольно-пропускного пункта (КПП) «Керем-Шалом» наряду с «Рафах».

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      Марина Совина
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