Германия призвала Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа

Глава МИД ФРГ Бербок призвала Израиль снизить интенсивность операции в Газе

Израилю необходимо снизить активность боевых действий в палестинском анклаве и расширить возможности для доставки туда помощи, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнила дипломат, в секторе Газа ухудшается гуманитарная ситуация. «Страдания стольких невинных людей не могут так дальше продолжаться. Мы нуждаемся в менее интенсивном ведении операции», — отметила она.

Глава МИД ФРГ добавила, что в анклав поступает мало гуманиарной помощи. По мнению политика, важным шагом в решении вопроса может стать открытие наряду с контрольно-пропускным пунктом «Рафах» и КПП «Керем-Шалом». «Однако то, как эти погранпереходы работают сейчас, превращает их в горлышко бутылки. Так не может продолжаться», — указала она.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) выделит 125 миллионов евро в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине.