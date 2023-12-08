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21:12, 8 декабря 2023Мир

ЕК выделит 125 миллионов евро на гумпомощь Палестине

Еврокомиссия выделит 125 миллионов евро на гумпомощь Палестине в 2024 году

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Европейская комиссия (ЕК) выделит 125 миллионов евро в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление.

Как уточнили в ЕК, гуманитарная сиутация на Ближнем Востоке ухудшается. Поэтому европейские страны выделят Палестине на гуманитарную помощь в следующем году 125 миллионов евро.

«Это новое финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Израиль продолжит пропускать гумпомощь и топливо в сектор Газа в прежних объемах, которые были установлены до начала режима прекращения огня в анклаве. До гуманитарного перемирия в Газе Израиль ежедневно пропускал вплоть до 150 грузовиков с едой, водой и медикаментами на гуманитарные нужды жителей анклава.

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      Марина Совина
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