ЕК выделит 125 миллионов евро на гумпомощь Палестине

Еврокомиссия выделит 125 миллионов евро на гумпомощь Палестине в 2024 году

Европейская комиссия (ЕК) выделит 125 миллионов евро в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление.

Как уточнили в ЕК, гуманитарная сиутация на Ближнем Востоке ухудшается. Поэтому европейские страны выделят Палестине на гуманитарную помощь в следующем году 125 миллионов евро.

«Это новое финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Израиль продолжит пропускать гумпомощь и топливо в сектор Газа в прежних объемах, которые были установлены до начала режима прекращения огня в анклаве. До гуманитарного перемирия в Газе Израиль ежедневно пропускал вплоть до 150 грузовиков с едой, водой и медикаментами на гуманитарные нужды жителей анклава.