Израиль заявил о сохранении объемов пропускаемой в сектор Газа гумпомощи

Израиль продолжит пропускать гумпомощь и топливо в Газу в прежних объемах

Израиль продолжит пропускать гумпомощь и топливо в сектор Газа в прежних объемах, которые были установлены до начала режима прекращения огня в анклаве. Об этом заявил представитель офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при министерстве обороны еврейского государства подполковник Йотам Шефер, сообщает РИА Новости.

По его словам, Израиль не будет сокращать поставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются жители сектора Газа. «Мы продолжаем пропускать гуманитарную помощь в соответствии с установленным механизмом и линией политического эшелона. Мы продолжим поддерживать то количество, которое было до паузы, включая топливо», — констатировал он.

Уточняется, что до гуманитарного перемирия в Газе Израиль ежедневно пропускал вплоть до 150 грузовиков с едой, водой и медикаментами на гуманитарные нужды жителей анклава.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обвинил Израиль в повторной оккупации сектора Газа. По его словам, весь мир должен отвергнуть планы еврейского государства по созданию буферных зон внутри анклава.