Премьер Палестины обвинил Израиль в повторной оккупации Газы

Премьер Палестины Мухаммед Штайе: Израиль совершает повторную оккупацию Газы

Израиль совершает повторную оккупацию сектора Газа, пытаясь создать буферные зоны на территории анклава. С таким заявлением выступил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. Его цитирует ТАСС.

«Мы столкнулись с повторной оккупацией сектора Газа и с планами по созданию буферных зон внутри него. Мы полностью отвергаем эти планы и призываем весь мир отвергнуть их», — сказал он, добавив, что эти буферные зоны «разъедают сектор Газа».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант говорил, что ЦАХАЛ возобновляет в секторе Газа боевые действия в полную силу после нарушения палестинским движением соглашения о прекращении огня. Известно, что приказ возобновить огонь был отдан после того, как ХАМАС отказалось освободить 15 женщин и двух детей в рамках соглашения о перемирии.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной. 27 октября Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.