Кулеба высказался о замораживании конфликта с Россией

Кулеба: от Киева не требуют вести переговоры о замораживании конфликта с Россией

Союзники Украины не требуют от Киева начать вести переговоры о замораживании конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию El Pais.

«Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны ни в формате встреч с делегациями, ни на закрытых переговорах в сокращенном формате. Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант», — высказался глава украинского МИД.

По его словам, президент России Владимир Путин не хочет «ни замороженного конфликта, ни мира». Он также уточнил, что Украина должна быть вопросом единства, а не разделения.

Ранее Кулебу уличили в использовании криминального жаргона в попытках успокоить украинцев. Отмечается, что министр призвал сограждан «не искать кипиш на голову и не отчаиваться».