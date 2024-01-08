На российской железной дороге произошел взрыв

«112»: в Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало ВУ

На железнодорожных путях в Свердловской области произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источник в понедельник, 8 января, пишет Telegram-канал «112».

По его информации, взрывное устройство (ВУ) сработало на железной дороге в Нижнем Тагиле. При этом неподалеку от места происшествия было найдено еще одно ВУ. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Издание Baza пишет, что спасательные службы проверяют информацию о случившемся. По предварительной версии, ВУ взорвалось под цистерной.

В ноябре прошлого года в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Отмечалось, что причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.