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15:37, 8 января 2024Силовые структуры

На российской железной дороге произошел взрыв

«112»: в Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало ВУ

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На железнодорожных путях в Свердловской области произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источник в понедельник, 8 января, пишет Telegram-канал «112».

По его информации, взрывное устройство (ВУ) сработало на железной дороге в Нижнем Тагиле. При этом неподалеку от места происшествия было найдено еще одно ВУ. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Издание Baza пишет, что спасательные службы проверяют информацию о случившемся. По предварительной версии, ВУ взорвалось под цистерной.

В ноябре прошлого года в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Отмечалось, что причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

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