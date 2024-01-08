На Западе указали на неэффективность санкций против российских технологий

Nouvelle Tribune: санкции не помешали росту продаж российских ноу-хау

Несмотря на многочисленные санкции и ограничения, российская экономика смогла удержаться на плаву. О неэффективности санкций Запада заявила газета La Nouvelle Tribune.

Отмечается, что Россия остается эталоном в технологическом секторе. «Более того, даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», — указало издание. При этом уточняется, что особенно высоко такие разработки ценятся в Южной Америке и Африке.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия оперативно сокращает технологическую зависимость от Запада. Он отметил, что из-за действия внешних факторов российские производители получили возможность развивать собственное производство.