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21:36, 8 января 2024Мир

На Западе указали на неэффективность санкций против российских технологий

Nouvelle Tribune: санкции не помешали росту продаж российских ноу-хау

Фото: Cao Yang / XinHua / Global Look Press

Несмотря на многочисленные санкции и ограничения, российская экономика смогла удержаться на плаву. О неэффективности санкций Запада заявила газета La Nouvelle Tribune.

Отмечается, что Россия остается эталоном в технологическом секторе. «Более того, даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», — указало издание. При этом уточняется, что особенно высоко такие разработки ценятся в Южной Америке и Африке.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия оперативно сокращает технологическую зависимость от Запада. Он отметил, что из-за действия внешних факторов российские производители получили возможность развивать собственное производство.

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      Марина Совина
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