Президент Путин: Россия довольно быстро слезает с технологической иглы Запада

Россия оперативно сокращает технологическую зависимость от Запада. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на III Конгрессе молодых ученых.

Он отметил, что из-за действия внешних факторов российские производители получили возможность развивать собственное производство. «Если рынок появился, появился экономический стимул производить», — добавил российский лидер.

Наши так называемые партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А казалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро

Владимир Путин президент России

Также Путин счел возможным изучение в школах искусственного интеллекта (ИИ). Он указал, что в Китае уже начали внедрять подобную практику. «Нам с учетом уровня образования в России это абсолютно нормально, по зубам», — выразил уверенность президент, добавив, что для этого важно правильно выстроить школьные программы. При этом глава государства отметил, что нельзя ограничиваться изучением ИИ в школах. «Надо работать "ширше и глыбже"», — сказал он.

21 октября журнал EUobserver сообщил, что Литва в рамках 12-го пакета санкций предлагает ограничить поставки в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Также Вильнюс предлагает перекрыть ввоз радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. По мнению властей страны, это повлияет на российское промышленное производство.

Министр промышленности и торговли, вице-премьер России Денис Мантуров поиронизировал, что «у коллег из Евросоюза иссякли фантазии».

Уж с иголками и радиаторами мы справимся Денис Мантуров вице-премьер

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС будет малоэффективным. «Они будут маленькими шажочками что-то делать. Глобально понятно, что никто не хочет разрывать отношения, экономические связи», — выразила она уверенность.

Запад остался критически зависим от России

7 ноября помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф признала, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности. Она отметила, что Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20 процентов ядерного топлива. Хафф также обратила внимание, что активное использование такого топлива вредит климатической обстановке в стране.

Ранее американская газета The New York Times писала, что атомная энергетика США остается зависимой от российского ядерного топлива и продолжает платить Москве около миллиарда долларов в год за обогащенный уран, не имея возможности найти альтернативного поставщика по такой же низкой цене.

Также, среди прочего, из-за санкций против космических технологий России зашел в тупик проект европейской спутниковой навигации Galileo. В публикации La Nouvelle Tribune отмечалось, что раньше космос считался областью, где политические конфронтации не играли роль. Однако сейчас эта сфера превратилась в место противостояния.

Россия продолжила поставлять оказавшиеся под санкциями углеводороды

В сентябре канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что закупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения», но этого нельзя избежать. Позднее заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович счел полный отказ от поставок российского газа «почти невыполнимой миссией».

Также было объявлено, что Чехия вслед за Словакией призовет Евросоюз продлить импорт российских нефтепродуктов. Отмечается, что ввод ограничений приведет к резкому росту цен на топливо, в результате чего возникнут трудности в снабжении чешских заправок, а поставщики будут вынуждены закупать нефть в других странах. «Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», — пообещал чешский замминистра промышленности Рене Недел.