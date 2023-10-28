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04:06, 28 октября 2023Наука и техника

В Европе заявили о зависимости в космосе из-за санкций против России

Nouvelle Tribune: Европа зависима от SpaceX из-за санкций против РФ в космосе
СюжетСанкции против России:

Фото: Joe Skipper / Reuters

Проект европейской спутниковой навигации Galileo зашел в тупик из-за санкций против космических технологий России. Об этом пишет издание La Nouvelle Tribune.

В публикации отмечается, что раньше космос считался областью, где политические конфронтации не играли роль. Однако сейчас эта сфера превратилась в место противостояния. Из-за отказа от российских носителей «Союз» Европа вынужденно обратилась за помощью к американской SpaceX Илона Маска.

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«В этом контексте европейский проект Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей», — заявили в статье.

На сегодня европейская ракетная программа Ariane испытывает трудности, а временный альянс со SpaceX демонстрирует зависимость Европы от неевропейских игроков в этой области.

Ранее разведка США заявила о перспективах российской космической программы. Так, The Washington Post заявила, что ранее НАСА платило «Роскосмосу» от 75 до 85 миллионов долларов за доставку астронавта на Международную космическую станцию (МКС).

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      Марина Совина
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