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01:31, 5 сентября 2023Экономика

Канцлер Австрии признал зависимость страны от российского газа

Канцлер Австрии: закупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения»
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что закупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения», но пока этого нельзя избежать. Заявление прозвучало в интервью телеканалу ORF.

Он отметил, что приоритет номер один — безопасность энергоснабжения. Если система и производство нарушатся — прервется снабжение людей энергией. Нехаммер подчеркнул, что Австрия в 2022 году уже начала ослаблять зависимость от газа из России. Сейчас республика работает над расширением поставок через Германию и Италию.

Однако канцлер напомнил, что у национального нефтегазового концерна OMV заключены до 2040 года контракты с «Газпромом» на поставку газа в Австрию.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер предупредила, что поставки российского природного газа в страны Центральной Европы могут оказаться под угрозой срыва из-за ведения боевых действий на территории Украины.

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    Юлия Мискевич
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