Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 8 января 2024Бывший СССР

Названо число обесточенных населенных пунктов Украины

«Укрэнерго»: 850 населенных пунктов на Украине остались без энергоснабжения

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Число оставшихся без энергоснабжения украинских населенных пунктов достигло 850. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

«На утро из-за непогоды, сильного ветра, мокрого снега и гололедицы обесточены 396 населенных пунктов. В Днепропетровской области 202 населенных пункта, в Кировоградской — 79, в Николаевской — 54, в Одесской — 58, в Черкасской — 1, в Донецкой — 4. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются также 463 населенных пункта», — говорится в сообщении.

Как отмечают в «Укрэнерго», Киев осуществляет импорт электроэнергии из Словакии и Румынии общим объемом 2865 мегаватт для поддержания стабильности украинской энергосистемы.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что Кропивницкий остался без света после серии взрывов в городе. Уточняется, что областной центр был обесточен, поскольку энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго» получили повреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Над городом в ЛНР произошел внештатный сход авиабомбы. Что известно о случившемся?

      В Белоруссии пролет моста обрушился при демонтаже

      ВС России нанесли удар по месту совещания командиров украинской теробороны

      Киркоров захотел передать свой гонорар пострадавшим при обстреле Белгорода

      Названо число обесточенных населенных пунктов Украины

      Пушилин объяснил ситуацию с возможными преемниками Зеленского

      Российские войска ударили «Кинжалами» по территории Украины

      Москвичам пообещали потепление

      В Крыму назвали воздушные атаки ВСУ ожидаемыми

      Появившемуся голым на вечеринке рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости