Названо число обесточенных населенных пунктов Украины

«Укрэнерго»: 850 населенных пунктов на Украине остались без энергоснабжения

Число оставшихся без энергоснабжения украинских населенных пунктов достигло 850. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

«На утро из-за непогоды, сильного ветра, мокрого снега и гололедицы обесточены 396 населенных пунктов. В Днепропетровской области 202 населенных пункта, в Кировоградской — 79, в Николаевской — 54, в Одесской — 58, в Черкасской — 1, в Донецкой — 4. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются также 463 населенных пункта», — говорится в сообщении.

Как отмечают в «Укрэнерго», Киев осуществляет импорт электроэнергии из Словакии и Румынии общим объемом 2865 мегаватт для поддержания стабильности украинской энергосистемы.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что Кропивницкий остался без света после серии взрывов в городе. Уточняется, что областной центр был обесточен, поскольку энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго» получили повреждения.