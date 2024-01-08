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08:24, 8 января 2024Экономика

Титов исключил разворот России к Западу

Титов: Россия никогда не повернется к Западу даже при отмене санкций США и ЕС
Борис Титов

Борис Титов. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Москва больше никогда не повернется к Западу. Его слова приводит РИА Новости.

Титов исключил разворот России к Западу и подчеркнул, что этого не произойдет даже при отмене санкций США и Евросоюза. «Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад», — отметил он.

Предприниматель добавил, что дело не в обиде или злопамятстве. Он назвал отношения с Западом пройденным для России этапом, а также «прошлым человечества». По мнению Титова, будущее заключается в сотрудничестве с Востоком и глобальным Югом.

Ранее Титов назвал необоснованным страх россиян перед мигрантами. Он подчеркнул, что жители страны обладают возможностью трудоустроиться в любой сфере и получать любую зарплату.

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      Марина Совина
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