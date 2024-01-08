Титов: Россия никогда не повернется к Западу даже при отмене санкций США и ЕС

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Москва больше никогда не повернется к Западу. Его слова приводит РИА Новости.

Титов исключил разворот России к Западу и подчеркнул, что этого не произойдет даже при отмене санкций США и Евросоюза. «Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад», — отметил он.

Предприниматель добавил, что дело не в обиде или злопамятстве. Он назвал отношения с Западом пройденным для России этапом, а также «прошлым человечества». По мнению Титова, будущее заключается в сотрудничестве с Востоком и глобальным Югом.

Ранее Титов назвал необоснованным страх россиян перед мигрантами. Он подчеркнул, что жители страны обладают возможностью трудоустроиться в любой сфере и получать любую зарплату.