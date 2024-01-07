Бизнес-омбудсмен назвал необоснованным страх россиян перед мигрантами

Бизнес-омбудсмен Титов: страх россиян перед мигрантами безоснователен

Страх россиян перед мигрантами безоснователен. Об этом заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В подтверждение своих слов он привел статистику МВД. «Граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», — сказал Титов. Идет речь об общем или относительном показателе, бизнес-омбудсмен не уточнил.

Еще одной причиной опасений Титов назвал страх потерять рабочие места из-за мигрантов. Это также не соответствует действительности, добавил он. У жителей страны есть возможность трудоустроиться в любой сфере и получать любую зарплату, заключил омбудсмен.

Ранее приехавшие в Россию мигранты назвали главные, по их мнению, минусы проживания в стране. К ним иностранцы отнесли длинные очереди на регистрацию, платные медицинские услуги и неуважительное отношение со стороны россиян.