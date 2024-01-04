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13:44, 4 января 2024Россия

Мигранты назвали главные минусы жизни в России

«МК»: мигрантов в РФ не устраивают очереди на регистрации и платная медицина

Фото: Jussi Nukari / Globallookpress.com

В число главных минусов проживания в России мигранты включили длинные очереди на регистрации, неуважительное отношение со стороны россиян, платные медицинские услуги до получения гражданства РФ и тяжелые климатические условия. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

При этом опрошенные иностранцы признаются, что сталкивались с неуважительным отношением к себе в основном со стороны незнакомых россиян в общественном транспорте или на улице. Найти общий язык с уже знакомыми людьми было для мигрантов гораздо легче. Один из респондентов отметил, что его удивило непонимание россиян, почему он не отправляется в зону боевых действий на Украине.

В свою очередь, мигрантка из Красноярска среди главных неудобств жизни в России выделила тот факт, что холодная погода в ее регионе длится 8-9 месяцев в году, а морозы порой достигают отметки в минус 45 градусов Цельсия. На этом фоне можно легко заболеть, но получить бесплатные медицинские услуги можно лишь после получения российского гражданства. В то же время другая респондентка отметила не лучшее качество местной кухни.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил, что представители российского общепита испытывают дефицит квалифицированных иностранных работников из-за проблем в миграционном законодательстве. По его словам, из-за жесткого регулирования мигранты устраиваются на работу и получают необходимые документы для регистрации «скорее вопреки, а не благодаря».

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      Анатолий Акулов
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