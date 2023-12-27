В России оценили дефицит мигрантов

Голикова: проблемы дефицита иностранной рабочей силы в России нет

Проблемы дефицита иностранной рабочей силы в России нет. Так оценила нехватку мигрантов на местном рынке труда вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас нет такой проблемы», — ответила представитель властей в разговоре с журналистами.

В результате ослабления рубля и роста цен на авиаперелеты ресторанный бизнес в России столкнулся с нехваткой мигрантов. Из-за дефицита рабочих рук общепит стал активнее заманивать поваров, официантов, курьеров и сборщиков заказов. Так, «Якитория» разместила на ТВ Киргизии рекламу о привлечении сотрудников зала и кухни для работы в заведениях на территории России, а «Шоколадница» наняла подборщика вакансий в странах СНГ.

По словам омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, российский общепит испытывает дефицит квалифицированных работников из-за проблем и препятствий в миграционном законодательстве.

«У нас жесткое миграционное законодательство: когда мигрант приезжает в Россию, он устраивается и получает документы скорее вопреки, а не благодаря. В результате самые трудоспособные, обученные и интересные нам кадры в Россию не едут. Они едут в другие страны, где проще с миграционным законодательством и нет таких препонов», — объяснил он.

По данным Института Гайдара, за первые шесть месяцев 2023-го в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приток иностранных работников сократился на 15 процентов, до 282 тысяч человек. Сильнее всего эта тенденция повлияла на отрасли, где необходим рабочий и обслуживающий персонал — транспорт, розничная торговля, производство и строительство.