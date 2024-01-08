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11:41, 8 января 2024Силовые структуры

Офицеров ФСБ обвинили во взятках на миллиарды рублей

ТАСС: троих офицеров ФСБ обвинили во взятках на пять миллиардов рублей

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Троих офицеров управления «М» ФСБ России обвинили в покушении на получение взяток на сумму более чем в пять миллиардов рублей, им избрана мера пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Управление занимается контрразведывательным обеспечением и противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД и других силовых ведомствах.

Двое фигурантов, Алексей Царев и Алексей Манышкин, заключили сделку со следствием и находятся под домашним арестом, говорится в материале. Третьему, Александру Ушакову, вменяется также организация преступного сообщества с использованием служебного положения, он заключен под стражу.

В ноябре стало известно, что в Московском гарнизонном военном суде начался процесс над двумя отставными майорами ФСБ, которые обвиняются в вымогательстве взяток с двух бизнесменов за прекращение уголовных дел. В частности, следует из данных следствия, в 2014 году мужчины получили миллион долларов от одного из них, обещая урегулировать его проблемы с правоохранительными органами, но в итоге ничего не предприняли.

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      Дмитрий Воронин
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