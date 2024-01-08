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08:49, 9 января 2024Интернет и СМИ

Победительница «Пацанок» назвала самое сложное испытание на проекте

Победительница «Пацанок» Токарова назвала сложным испытанием родительскую неделю

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Победительница восьмого сезона реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Светлана Токарова назвала самое сложное испытание на проекте. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV.

«Для меня самым тяжелым [испытанием] была родительская неделя, когда не приехала моя семья», — призналась Токарова. Звезда шоу отметила, что ко многим участницам проекта также не приехали родители. «И мы решили найти спасение в алкоголе», — вспомнила она.

По словам Токаровой, ей было неприятно смотреть на то, как другие участницы проводят время со своими родителями. «Мне очень хотелось к своей семье», — заключила она.

Ранее победительница седьмого сезона «Новых пацанок» Кира Медведева рассказала о неприятном открытии, которое она сделала на проекте. Для нее стал открытием тот факт, что некоторые героини пришли на передачу только за славой.

Шоу «Новые пацанки» является продолжением проекта «Пацанки», в котором девушки с непростым характером и сложной судьбой живут в одном доме. Психологи и эксперты по этикету пытаются помочь им измениться.

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      Олег Давыдов
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