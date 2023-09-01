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19:29, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Победительница «Пацанок» рассказала о неприятном открытии на проекте

Звезда «Пацанок» Медведева рассказала, что часть героинь пришла на шоу за славой

Кадр: «МедиаШУМ project.» / YouTube

Победительница реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева рассказала о неприятном открытии, которое она сделала на проекте. Подробностями она поделилась в интервью для YouTube-канала MediaShum project.

По словам Медведевой, она думала, что все участницы «Пацанок» хотят с помощью проекта переосмыслить свою жизнь и изменить ее к лучшему. Для нее стал открытием тот факт, что некоторые героини пришли на передачу только за славой.

Медведева вспомнила, что уже после первой недели съемок некоторые участницы думали о том, как они после проекта будут строить бизнес или развивать аккаунты в соцсетях. «А я просто сижу и думаю: "Чего? Мы здесь для чего собрались? Чтобы планы на будущее строить или сейчас момент переосмысления какого-то идет?" И для меня это вообще было не очень», — призналась звезда «Пацанок».

Ранее Медведева объяснила, почему отказалась поддерживать связь с другими участницами «Пацанок». Она заявила, что хочет идти своим путем.

Шоу «Новые пацанки» является продолжением проекта «Пацанки», в котором девушки с непростым характером и сложной судьбой живут в одном доме. Психологи и эксперты по этикету пытаются помочь им измениться.

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    Олег Давыдов
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