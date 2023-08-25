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15:40, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Победительница «Пацанок» объяснила отказ общаться с другими участницами шоу

Звезда «Пацанок» Медведева заявила, что не общается с другими участницами шоу

Кадр: Кира Медведева / YouTube

Победительница реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева сообщила, что не общается с другими участницами проекта. В интервью изданию Super она объяснила отказ поддерживать связь с коллегами по передаче желанием «идти своим путем».

Отвечая на вопрос о том, почему она отдалилась от других участниц «Новых пацанок», Медведева пояснила, что ее история на передаче закончилась. «Я взяла от участия в проекте что хотела. Не планирую быть героиней одного шоу и вариться в этой тусовке. (...) У всех участниц свой круг общения, а я просто иду своим путем», — высказалась она.

Звезда «Новых пацанок» также призналась, что после съемок несколько месяцев пыталась осмыслить все, что произошло с ней на проекте. По словам Медведевой, благодаря шоу ей в итоге удалось избавиться от вредных привычек и начать жизнь с чистого листа.

Ранее Медведева раскрыла судьбу участниц «Новых пацанок». Она отметила, что после окончания съемок многие героини реалити-шоу вернулись к прежнему образу жизни.

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    Олег Давыдов
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