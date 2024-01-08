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09:25, 8 января 2024Бывший СССР

Пушилин ответил на заявления Зеленского об отсутствии серьезных побед у России

Пушилин назвал ложью заявления Зеленского об отсутствии серьезных побед у России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии серьезных побед у России в ходе спецоперации. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что меньше всего ему бы хотелось бы комментировать слова человека, который «выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь».

«Ну да, Киев не удалось в этом году освободить, хотелось бы, чтобы уже и он был освобожден, но я вам скажу, что Артемовск, Соледар (это, конечно, поменьше населенный пункт) — сколько там было решено задач!» — ответил он и добавил, что таких результатов позволили добиться грамотные действия Российской армии.

В том же интервью глава ДНР выразил мнение, что Одессу и Николаев необходимо брать под контроль, так как это русские города. Он напомнил, что николаевские земли были отбиты у крымского ханства в рамках русско-турецких войн.

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