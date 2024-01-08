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05:56, 8 января 2024Бывший СССР

Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев

Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их русскими городами
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Одессу и Николаев надо освобождать, так как это русские города, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что николаевские земли были отбиты у крымского ханства в рамках русско-турецких войн. «Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — отметил он.

По мнению главы ДНР, российский президент Владимир Путин говорил об этом предельно ясно. Пушилин уточнил, что советское руководство совершило ряд ошибок с этими населенными пукнтами. «Если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены», — призвал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Одесса является русским городом. Он назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями.

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      Марина Совина
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