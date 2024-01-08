Путин выслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с отоплением и электричеством

Путин выслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с отоплением и электричеством

Президент Владимир Путин принял доклады Владимира Сальдо и Андрея Воробьева о сбоях с отоплением и электричеством в Херсонской и Московской областях. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Выслушав доклады Сальдо и Воробьева, Путин также пообщался с главой МЧС Александром Куренковым. Ему поручено помочь с обеспечением энергией пострадавшие районы двух областей. Такое же поручение поступило в компанию «Россети».