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04:04, 9 января 2024Россия

Путин выслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с отоплением и электричеством

Путин выслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с отоплением и электричеством
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин принял доклады Владимира Сальдо и Андрея Воробьева о сбоях с отоплением и электричеством в Херсонской и Московской областях. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Выслушав доклады Сальдо и Воробьева, Путин также пообщался с главой МЧС Александром Куренковым. Ему поручено помочь с обеспечением энергией пострадавшие районы двух областей. Такое же поручение поступило в компанию «Россети».

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      Марина Совина
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