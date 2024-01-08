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01:09, 9 января 2024Россия

В Херсонской области восстановлено нарушенное из-за аварии электроснабжение

В Херсонской области восстановлено нарушенное из-за аварии электроснабжение

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

В Херсонской области восстановлено нарушенное из-за аварии электроснабжение. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Проблемы с электричеством наблюдались в семи районах области: Геническом, Новотроицком, большей части Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихском, Горностаевском и Нижнесерогозском районах.

Вечером 8 января губернатор Херсонской области Владимир Путин доложил о ситуации с энергообеспечением региона президенту России Владимиру Путину.

Перебои с электричеством начались 8 января, также наблюдались трудности с мобильной связью.

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      Марина Совина
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