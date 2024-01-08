В Херсонской области восстановлено нарушенное из-за аварии электроснабжение

В Херсонской области восстановлено нарушенное из-за аварии электроснабжение. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Проблемы с электричеством наблюдались в семи районах области: Геническом, Новотроицком, большей части Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихском, Горностаевском и Нижнесерогозском районах.

Вечером 8 января губернатор Херсонской области Владимир Путин доложил о ситуации с энергообеспечением региона президенту России Владимиру Путину.

Перебои с электричеством начались 8 января, также наблюдались трудности с мобильной связью.