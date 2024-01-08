Часть Херсонской области осталась без света

Пять районов Херсонской области остались без электричества из-за аварии

Пять районов Херсонской области из-за аварии остались без электричества. Об этом пишет ТАСС.

«Восьмого января отключена электроэнергия, пропал транзит по [линии] 150 киловатт со стороны Мелитополя», — передает сообщение местного коммунального предприятия агентство. До окончания восстановительных работ жители этих частей региона будут оставаться без света.

РИА Новости со ссылкой на главу области Владимира Сальдо пишет, что также могут быть перебои с мобильной связью и интернетом.

Утром 8 января объект критической инфраструктуры и территория завода на подконтрольной Украине территории Херсонской области попали под удар. Какой именно объет поврежден, не уточнялось.