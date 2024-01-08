Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:39, 8 января 2024Среда обитания

Часть Херсонской области осталась без света

Пять районов Херсонской области остались без электричества из-за аварии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пять районов Херсонской области из-за аварии остались без электричества. Об этом пишет ТАСС.

«Восьмого января отключена электроэнергия, пропал транзит по [линии] 150 киловатт со стороны Мелитополя», — передает сообщение местного коммунального предприятия агентство. До окончания восстановительных работ жители этих частей региона будут оставаться без света.

РИА Новости со ссылкой на главу области Владимира Сальдо пишет, что также могут быть перебои с мобильной связью и интернетом.

Утром 8 января объект критической инфраструктуры и территория завода на подконтрольной Украине территории Херсонской области попали под удар. Какой именно объет поврежден, не уточнялось.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На трассе между Москвой и Петербургом в массовом ДТП столкнулись почти 50 машин

      Часть Херсонской области осталась без света

      На Урале восстановили движение на железной дороге после взрыва

      В Белгороде из-за обстрелов оказалось повреждено более 900 жилых домов

      Умер футболист Беккенбауэр

      Сотни итальянцев продемонстрировали фашистское приветствие в Риме

      Украинские бизнесмены раскритиковали новый закон о мобилизации

      В Санкт-Петербурге подожгли дверь квартиры журналиста «Радио Sputnik»

      Дзюба пристыдил легенду «Спартака»

      Машина с россиянами упала со скалы на Филиппинах и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости