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09:27, 8 января 2024Бывший СССР

В Херсоне под удар попали объект критической инфраструктуры и территория завода

Глава Херсонской ОВА Прокудин: территория завода в Херсоне попала под удар
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Ukraine's Kherson Regional Administration / AP

Объект критической инфраструктуры и территория завода на подконтрольной Украине территории Херсонской области попали под удар. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«[Снаряды] попали в объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне», — говорится в сообщении.

Прокудин не уточнил, какой именно объект был поврежден.

Ранее украинская областная военная администрация Херсонской области предупредила о взрывах, произошедших на фоне воздушной тревоги в Херсоне. Отмечается, что взрывы произошли в центральной части города, однако более детальная информация о разрушениях отсутствует.

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      Дарья Балацкая
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