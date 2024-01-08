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18:13, 8 января 2024Путешествия

Рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки

Рейс из Таиланда в Москву для четырехсот пассажиров задержали более чем на сутки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom

Около четырехсот пассажиров рейса ПхукетМосква более суток не могут вылететь из Таиланда. Об этом сообщает Mash.

Причиной длительной задержки рейса называют неисправность самолета. Сейчас пассажиры ожидают, что борт из Москвы привезет необходимые запчасти для Boeing 777-300ER.

Люди уже начали предупреждать начальство о возможном опоздании на работу или учебу, уточняет издание.

Аналогичная проблема с вылетом из Пхукета в Москву произошла 2 октября. Тогда причиной стало повреждение створки шасси самолета наземными службами аэропорта при подготовке к вылету из Пхукета.

Из-за низких температур в Москве в аэропорту Шереметьево ранее предупредили о возможных задержках ряда рейсов в воздушной гавани. Представители аэропорта отмечали, что время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа может быть увеличено.

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      Варвара Кошечкина
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