Рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки

Рейс из Таиланда в Москву для четырехсот пассажиров задержали более чем на сутки

Около четырехсот пассажиров рейса Пхукет — Москва более суток не могут вылететь из Таиланда. Об этом сообщает Mash.

Причиной длительной задержки рейса называют неисправность самолета. Сейчас пассажиры ожидают, что борт из Москвы привезет необходимые запчасти для Boeing 777-300ER.

Люди уже начали предупреждать начальство о возможном опоздании на работу или учебу, уточняет издание.

Аналогичная проблема с вылетом из Пхукета в Москву произошла 2 октября. Тогда причиной стало повреждение створки шасси самолета наземными службами аэропорта при подготовке к вылету из Пхукета.

Из-за низких температур в Москве в аэропорту Шереметьево ранее предупредили о возможных задержках ряда рейсов в воздушной гавани. Представители аэропорта отмечали, что время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа может быть увеличено.