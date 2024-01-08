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09:50, 8 января 2024Россия

Школьников из Белгорода отправят в детские лагеря других регионов России

Гладков: четыре региона согласились принять в лагеря белгородских школьников

Фото: РИА Новости

Школьников из Белгорода отправят в детские лагеря других регионов России на фоне атак со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, принять учащихся согласились власти Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.

«Они все готовы нам оказать помощь», — рассказал Гладков и добавил, что в эти регионы уже отправлены специалисты для осмотра мест размещения детей. По словам губернатора, за последние сутки поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить несовершеннолетних из Белгорода в загородные школьные лагеря других областей.

Гладков также уточнил, что около 300 жителей приграничного региона сейчас находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе.

Ранее глава Белгородской области доложил, что переживающие за свою безопасность жители Белгорода могут выехать в пункты временного размещения в других районах. Те, кому не хватит мест на территории региона, могут быть размещены в соседних.

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