Школьников из Белгорода отправят в детские лагеря других регионов России

Гладков: четыре региона согласились принять в лагеря белгородских школьников

Школьников из Белгорода отправят в детские лагеря других регионов России на фоне атак со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, принять учащихся согласились власти Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.

«Они все готовы нам оказать помощь», — рассказал Гладков и добавил, что в эти регионы уже отправлены специалисты для осмотра мест размещения детей. По словам губернатора, за последние сутки поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить несовершеннолетних из Белгорода в загородные школьные лагеря других областей.

Гладков также уточнил, что около 300 жителей приграничного региона сейчас находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе.

Ранее глава Белгородской области доложил, что переживающие за свою безопасность жители Белгорода могут выехать в пункты временного размещения в других районах. Те, кому не хватит мест на территории региона, могут быть размещены в соседних.