Швеция отправит 800 военных с бронетехникой к границе с Россией

Швеция после вступления в НАТО направит 800 военных в Латвию к границе с Россией

Швеция после вступления в НАТО намерена направить около 800 военных в Латвию, на территорию вблизи границы с Россией, сообщает газета Dagens Nyheter. О решении проинформировал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Задачей называется охрана границы Латвии в рамках союзной группы боевого дежурства, которая «будет сдерживать Россию от нападения». Министр обороны Латвии Андрис Спрудс назвал это отличной новостью. «Присутствие НАТО в Латвии имеет решающее значение для нашей безопасности. Силы НАТО обеспечивают активное сдерживание и являются сигналом, что каждый дюйм союзной территории должен быть защищен», — указал он.

Главнокомандующий шведской армией Йонни Линдфорс пояснил, что солдаты отправятся в Латвию в начале 2025 года. Помимо военных Швеция направит и бронетехнику — БТР, боевые машины и, возможно, танки Leopard.

Шведское подразделение станет частью группы передового развертывания НАТО в Латвии (EFP). В ее рамках различные страны НАТО размещают войска в восточных странах блока на короткие периоды времени. Сейчас силы EFP в Латвии возглавляет Канада, они насчитывают более 2000 солдат.

Ранее сообщалось, что отношения Турции и США зашли в тупик из-за процесса вступления Швеции в НАТО.