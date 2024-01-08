Отношения Турции и США зашли в тупик из-за процесса вступления Швеции в НАТО

T24: затягивание вступления Швеции в НАТО ухудшило отношения Турции и США

Затягивание Анкарой процесса вступления Швеции в НАТО ухудшило отношения Турции и США. Об этом сообщает издание T24.

«Затягивание Турцией вопроса о членстве Швеции в НАТО практически завело отношения в тупик. После саммита НАТО в июле прошлого года американская сторона жаловалась, что Турция не выполнила своих обещаний», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, теракт, произошедший на открытии парламента Турции, а также война в Газе, начавшаяся 7 октября, позволили Анкаре связать себе руки в решении этого вопроса. «На самом деле правительство намерено дать зеленый свет членству Швеции в НАТО. Однако оно также пытается обратить негативные события в свою пользу», — уточняется в статье.

Ранее в ходе телефонного разговора с главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал скорейший прием Швеции в НАТО. Он добавил, что присоединение страны к альянсу положительно скажется на всех союзниках.