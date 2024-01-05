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03:00, 5 января 2024Мир

США поддержали скорейшее вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО

Фото: Henrik Montgomery / Tt / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал безотлагательную ратификацию документов о приеме Швеции в НАТО. Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с главой МИД Швеции Тобиасом Биллстремом, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Как отметили в ведомстве, во время беседы Блинкен подтвердил подписание в декабре соглашения о партнерстве между двумя странами в сфере обороны. Также он подтвердил решительную поддержку скорейшего вступления Швеции в Североатлантический альянс со стороны Вашингтона. По словам главы Госдепа, присоединение страны к блоку «принесет пользу всем союзникам».

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. До этого страны долгие годы сохраняли военный нейтралитет.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО. Процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

26 декабря 2023 года источник в турецких политических кругах сообщил, что страна одобрит заявку Швеции на членство в НАТО в ответ на позитивные новости из США по продаже Анкаре истребителей F-16.

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      Марина Совина
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